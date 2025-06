Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Katlenburg, Albrechtshäuser Weg, Samstag, 28.06.2025, 12.16 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Samstagmittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Katlenburg-Lindau zu einem Ladendiebstahl in Höhe von rund 120,00 Euro.

Eine 26-jährige Frau hielt sich zusammen mit einer bislang unbekannten männlichen Person in dem o.g. Lebensmittelgeschäft auf. Hierbei verstauten sie mehrere Lebensmittel in ihren mitgeführten Rucksäcken. An der Kasse bezahlten sie jedoch nur einen Artikel und verließen den Kassenbereich ohne die Ware aus den Rucksäcken zu bezahlen. Schließlich wurden sie durch einen 31-jährigen Mitarbeiter des Marktes angesprochen, in dessen Folge die beiden Personen flüchteten. Ein Rucksack wurde bei der Flucht zurückgelassen, der zweite konnte durch den Mitarbeiter entrissen werden, in welchem sich unter anderem der Ausweis der 26-jährigen Täterin befand. Die beiden Personen flüchteten schließlich mit einem türkisen Transporter in unbekannte Richtung. Der zweite Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 45-50 Jahre alt - ca. 165 cm groß - schlanke Statur - Vollbart - schwarzes kurzes Haar - Schwarzes T-Shirt und Short

Zeugen, die Hinweise auf die Ladendiebe geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell