Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer flüchtet vom Unfallort - Autokennzeichen sind gefälscht

Dormagen (ots)

Am Dienstag (03.03.), gegen kurz nach 16:00 Uhr, ist es in Horrem an der Kreuzung Franz-Gerstner-Straße / Provinzialstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Die beiden Fahrzeuginsassen des vorderen Wagens, ein 24 Jahre alter Autofahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin aus Köln, wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer des auffahrenden Wagens entfernte sich, ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Rettungskräfte transportierten die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Bereich Worringen soll der Fahrer eines älteren, silbernen Mercedes mit dem Kennzeichen BM-RR 2708 hinter dem Kölner bereits Schlangenlinien gefahren sein. Nach einem Überholmanöver verlor der 24-Jährige das andere Fahrzeug jedoch zunächst aus den Augen.

Kurz vor der Kreuzung Franz-Gerstner-Straße / Provinzialstraße befand sich der silberne Mercedes plötzlich wieder hinter dem Smart des Kölners und fuhr mehrfach dicht auf den vorausfahrenden Wagen auf. Nachdem der Kölner wegen eines Wechsels der Ampel auf Rot an der Kreuzung bis zum Stillstand abbremsen musste, fuhr der Unbekannte auf und entfernte sich anschließend über den linken Fahrstreifen in Richtung Nievenheim.

Bei dem Zusammenstoß hatte der Autofahrer sein vorderes Kennzeichen verloren. Überprüfungen ergaben, dass es auf eine andere Fahrzeugmarke zugelassen ist und auf dem Schild zudem falsche Siegel angebracht sind.

Eine Zeugin hatte den Flüchtigen noch bis zur nächsten Kreuzung verfolgt, ihn aber nach einem Fahrmanöver an wartenden Fahrzeugen vorbei über einen Grünstreifen in Richtung K 12 aus den Augen verloren.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare, schwarzer Vollbart, südländisches Erscheinungsbild

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer oder einem silbernen Mercedes mit Beschädigungen im Frontbereich machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell