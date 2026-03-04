Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw touchiert und von Örtlichkeit entfernt

Kaarst (ots)

Am Dienstag (03.03.), gegen 15:24 Uhr, soll ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren an der Straße "Flottheide" einen geparkten Pkw touchiert und sich dann in Richtung der Straße "Rottes" von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen älteren Mann mit einem roten Pkw gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Autos sowie etwaige Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell