Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wendemanöver auf der L116: Motorradfahrer verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (04.03.) beabsichtige ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Neuss gegen 05:50 Uhr, auf der L116 in Höhe der Zufahrt zur K22 zu wenden um seine Fahrt anschließend in Richtung Jüchen fortzusetzen.

Nach ersten Erkenntnissen verlangsamte er dazu sein Fahrzeug, fuhr rechtseitig und begann das Wendemanöver. Offenbar übersah er den zunächst hinter ihm fahrenden und dann an ihm vorbeifahrenden 55-jähriger Motorradfahrer aus Grevenbroich, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Der Motorradfahrer kam zu Fall, wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L116 für etwa zwei Stunden gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass das Wenden eine der Hauptunfallursachen ist. Oftmals Wenden Verkehrsteilnehmer, weil sie feststellen sich Verfahren zu haben und Ihrer Fahrtrichtung ändern wollen. Andere Verkehrsteilnehmer rechnen mit diesen Fahrmanövern nicht. Daher gilt es besondere Sorgfalt walten zu lassen. Vergewissern Sie sich, dass die Fahrbahn frei ist, kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet oder gar geschädigt wird. Im besten Fall nehmen Sie einen kleinen Umweg in Kauf und setzen ihre Fahrt über eine andere Route fort. Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme können wir gemeinsam die Anzahl der Verkehrsunfälle, insbesondere mit schweren Folgen reduzieren. Bedenken Sie auch, dass auch Sie Opfer eines Verkehrsunfalls werden könnten. Passen Sie daher Ihre Fahrweise so an, dass Sie sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden.

