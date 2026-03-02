Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Zeugenhinweis: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Neuss (ots)

Weil ein aufmerksamer Bürger mutmaßliche Einbrecher beobachtete, die Polizei verständigte und eine gute Beschreibung abgab, konnten zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren festgenommen werden.

Am Sonntag (01.03.) hatten sich die Beiden mit einer weiteren, zurzeit unbekannten Person gegen 12:00 Uhr auffällig an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Geulenstraße aufgehalten. Offenbar versuchten sie mittels eines Schraubendrehers verschiedene Eingangstüren aufzubrechen. Ob dies in einem Fall gelang, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden Männer aufgrund der Beschreibung im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Die dritte Person konnte vor Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Gegenstände, die als Einbruchwerkzeug dienen könnten. Diebesgut wurde nicht aufgefunden. Inwiefern der dritte Mann an möglichen Taten beteiligt war ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, zu einer Polizeiwache gebracht und dort weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen unterzogen. Im Laufe des Tages wurden die beiden nach Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 22 dauern an.

Wenn auch Sie verdächtige Beobachtungen machen oder gar Straftaten beobachten, dann informieren Sie die Polizei. Diese ist 24/7 unter der Telefonnummer 02131 3000, unter Poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder im Notfall unter der Notrufnummer 110 erreichbar.

