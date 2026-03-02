PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Motorradfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin aus Korschenbroich ist am Freitag (27.02.), gegen kurz nach 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 381 schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Korschenbroicherin war mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Kaarst unterwegs, als mehrere vor ihr fahrende Fahrzeuge wegen Gegenständen auf der Fahrbahn bremsten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte die Jugendliche die Situation zu spät und prallte zunächst auf einen vor ihr befindlichen Mercedes und anschließend auf einen davor befindlichen Smart.

Die drei Fahrzeuginsassen aus Kaarst blieben unverletzt. Das Leichtkraftrad der 17-Jährigen wurde schwer beschädigt, an den beiden unfallbeteiligten Wagen entstand geringer Sachschaden.

Bei den Gegenständen auf der Fahrbahn handelt es sich mutmaßlich um verlorene Ladung, bestehend aus einer schwarzen Kunststoffwanne mit Holzteilen und Nägeln. Wer die Ladung verloren hat, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

