Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (26.02.), gegen 19:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Kanzlei" in Büderich. Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und waren in das Wohnzimmer eingestiegen.

Das Duo wurde von der heimkehrenden Bewohnerin überrascht und flüchtete über den Garten. Ob die Unbekannten etwas erbeutet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Etwa zeitgleich hatte ein Zeuge im Bereich Kanzlei / Im Kamp zwei Männer gesehen, die aus einem Garten heraus über einen Zaun kletterten und in Richtung Dülsweg davonliefen.

Die Männer sollen jung gewesen sein. Ihr Alter wird auf maximal 25 Jahre geschätzt. Beide trugen dunkle Kleidung.

Mehrere Streifenwagen, ein Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Suche nach den Unbekannten. Die Fahndungsmaßnahmen der Einsatzkräfte führten in der Nacht nicht mehr auf ihre Spur.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

