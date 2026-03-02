Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es insgesamt zu 17 Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen im Kreisgebiet gekommen.

In Grevenbroich und Neuss schlugen mutmaßliche Einbrecher jeweils sechsmal zu.

In Rommerskirchen verzeichnet die Polizei zwei Taten, in Dormagen und Jüchen jeweils eine Tat.

In Meerbusch kam es zu einem Einbruch. Von diesem berichteten wir bereits (27.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6225278).

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen zu allen Einbrüchen sowie Einbruchsversuchen übernommen.

Wer verdächtige Beobachtungen macht, soll sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.

Außerdem können Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa Fenstern oder Terrassentüren - helfen. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Polizei bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

