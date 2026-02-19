Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei warnt vor Trickdiebin mit Kind

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte hat am Dienstagnachmittag (17. Februar, gegen 16:30 Uhr) eine 89-Jährige an der Kammerstraße um ihren Goldschmuck und eine Bankkarte gebracht. Die Frau, die in Begleitung eines Kindes (ein Junge) war, bot der Seniorin an, ihr beim Tragen ihrer Einkäufe zu helfen. Ohne die tatsächliche Zustimmung der Seniorin nahm die Frau die Einkäufe, wie auch den Rollator der Frau und trug die Sachen in die Wohnung. Sie brachte die Seniorin dazu, ihr und ihrem Kind einen Tee zu kochen, um in der Zeit in der Wohnung nach Beute zu suchen. Aus einem Nachtschrank hat die Täterin schließlich Goldschmuck und eine Bankkarte gestohlen, bevor sie mit dem Kind wieder aus der Wohnung verschwand.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: schlank, dunkelhaarig, schwarz gekleidet. Der Junge hatte ebenfalls dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 32 zu wenden.

Bereits in der vergangenen Woche (11. Februar) ereignete sich ein vergleichbarer Fall in Röttgersbach, bei dem eine Unbekannte in Begleitung eines Kindes einen Senior um seine Wertsachen brachte:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6215309

Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.

Experten des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Duisburg raten dazu, wachsam zu sein. Viele Täter versuchen den Anschein von Hilfsbereitschaft zu erwecken oder bemühen sich darum, harmlos zu wirken. Bleiben Sie aufmerksam, verständigen Sie im Zweifel sofort die Polizei, wenn Unbekannte sich Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen und machen Sie auf der Straße lautstark auf sich aufmerksam, wenn sie verdächtig angesprochen werden. Mehr Infos und auf Wunsch eine individuelle Beratung bekommen Sie von unseren Experten hier:

https://duisburg.polizei.nrw/kkkpo

