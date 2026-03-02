Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Inhalt von Sperrmüllcontainer gerät in Brand

Dormagen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstagabend (28.02.), gegen 21:30 Uhr, der Inhalt eines Sperrmüllcontainers in Brand geraten. Der Container war auf einem Parkplatz an der Florastraße abgestellt.

Durch die Hitze der Flammen wurden teilweise auch die Rollladen und die Fenster eines angrenzenden Hauses beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und lüfteten das Gebäude. Personen kamen nicht zu Schaden. Ermittler der Kripo prüfen nun, ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig gelegt worden sein könnte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

