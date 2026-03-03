Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter männlicher Toter im Rhein

Neuss (ots)

Am 26.11.2025 berichteten wir über eine unbekannte männliche Wasserleiche, welche im Rhein aufgefunden wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6166436).

Die Identität des Toten konnte nun geklärt werden.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell