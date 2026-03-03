Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kellerbrand in Kaarst

Kaarst (ots)

Am Sonntag (01.03) kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Brand in einem Haus am Goldregenweg in Kaarst.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, welches im Keller ausgebrochen war.

Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.

Wie das Feuer entstand, ist Teil der Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

