Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Kellerbrand in Kaarst
Kaarst (ots)
Am Sonntag (01.03) kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Brand in einem Haus am Goldregenweg in Kaarst.
Die Feuerwehr löschte das Feuer, welches im Keller ausgebrochen war.
Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar.
Wie das Feuer entstand, ist Teil der Ermittlungen.
Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt.
Das Kriminalkommissariat 11 hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell