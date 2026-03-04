PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Doppelhaushälfte gerät in Brand - Bewohnerin wird durch Rauchgase schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Mittwoch (04.03.), gegen 01:35 Uhr, eine Doppelhaushälfte an der Bruchstraße in Korschenbroich in Brand geraten. Die 61 Jahre alte Bewohnerin des Hauses wurde durch Rauchgase schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten die Frau in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen im Erdgeschoss, während Polizeibeamte vorsorglich die Bewohner der beiden Nachbarhäuser vorübergehend evakuierten.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Wohnzimmer mutmaßlich im Bereich einer Couch ausgebrochen. Er breitete sich von da auch auf den Flur und die Küche aus.

Durch die Hitze der Flammen hat sich Putz von der Decke und von den Wänden gelöst, die Fensterscheiben im Wohnzimmer sind zerborsten. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Nachbarhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

