Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Unfallflucht
Neuss (ots)
Nach Streitigkeit zwischen einem Taxifahrer und dem Fahrer eines Ubers, soll es am Montag (02.03.), gegen 16:50 Uhr, auf der Römerstraße in Weissenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ermittler suchen nun weitere Zeugen für den Vorfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer des Ubers den Taxifahrer zur Rede gestellt haben, nachdem es zuvor auf der Gladbacher Straße zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen war. Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung auf der Römerstraße soll der Uber-Fahrer seinen Toyota Corolla mit dem Kennzeichen NE-XU 34 beschleunigt und dabei den vor dem Wagen stehenden Mitfahrer des Taxis angefahren haben.
Der 54 Jahre alte Mann aus Neuss fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Personenbeschreibung des flüchtigen Uber-Fahrers: männlich, circa 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare (Boxerschnitt), 3-Tage-Bart, konnte sich auf Türkisch verständigen (aber mit Akzent)
Zeugen, die einen der Vorfälle auf der Gladbacher Straße oder auf der Römerstraße beobachtet haben oder die Hinweise auf den Fahrer des Ubers geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
