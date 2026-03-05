PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz: Polizei stellt Verkehrsunfallstatistik vor

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2025 ein. Diese erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz am

Mittwoch, 11. März

11 Uhr im Polizeihauptgebäude, Jülicher Landstraße 178

Vor Ort wird die Landrätin und Behördenleiterin Katharina Reinhold gemeinsam mit Abteilungsleiter Georg Lehnen und der Leiterin der Direktion Verkehr, Cindy Stock, das Zahlenwerk vorstellen. Die Experten der Polizei stehen außerdem für Fragen und O-Töne zur Verfügung.

Interessierte Teilnehmer werden um eine vorherige Anmeldung per Mail gebeten, an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

