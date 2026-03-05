Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Einladung zur Pressekonferenz: Polizei stellt Verkehrsunfallstatistik vor
Rhein-Kreis Neuss (ots)
Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss lädt Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2025 ein. Diese erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz am
Mittwoch, 11. März
11 Uhr im Polizeihauptgebäude, Jülicher Landstraße 178
Vor Ort wird die Landrätin und Behördenleiterin Katharina Reinhold gemeinsam mit Abteilungsleiter Georg Lehnen und der Leiterin der Direktion Verkehr, Cindy Stock, das Zahlenwerk vorstellen. Die Experten der Polizei stehen außerdem für Fragen und O-Töne zur Verfügung.
Interessierte Teilnehmer werden um eine vorherige Anmeldung per Mail gebeten, an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.
