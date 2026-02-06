Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe können Dank Zeugenhinweis gestellt werden

Gelsenkirchen (ots)

Einem aufmerksamen Gelsenkirchener ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Diebe von der Polizei in der Neustadt festgenommen werden konnten.

Der 44-Jährige hatte gegen 0.50 Uhr am Donnerstag, 5. Februar 2026, beobachtet, wie zwei unbekannte Personen einen Transporter im Bereich Bokermühlstraße/Arendtstraße aufbrachen und daraus zwei Koffer entnahmen. Der Gelsenkirchener rief umgehend die Polizei unter der 110.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hatte sich das Diebesduo gerade ins Fluchtauto gesetzt und den Motor angemacht. Als die Tatverdächtigen den Streifenwagen bemerkten, schalteten sie umgehend wieder Licht und Motor aus - doch zu spät. Mit vorgehaltener Schusswaffe wurden die zwei Männer von den Beamten aufgefordert, aus dem Wagen auszusteigen. Anschließend wurden sie gefesselt. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

Die Männer, die beide keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen.

Da zudem der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren hat, wurde auf der Wache ein freiwilliger Drogenvortest gemacht, der positiv ausfiel. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe. Die Ermittlungen dauern an.

