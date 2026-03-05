PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugensuche nach folgenschwerem Sturz mit E-Scooter

Dormagen (ots)

Weil am Mittwoch (04.03.) zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren mit einem E-Scooter stürzten, sich verletzten und es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 weitere unabhängige Zeugen, die Hinweise zur Rekonstruktion des Unfallhergangs geben können.

Nach ersten Erkenntnissen überquerten die Jugendlichen gegen 19:30 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter die Bahnhofstraße. Beim Wiederauffahren auf den Gehweg kamen die Mädchen zu Fall und verletzten sich am Kopf. Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ob an dem Sturzgeschehen eine weitere Person beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zum Unfallhergang nehmen die Ermittler unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei weist abermals daraufhin, dass ein E-Scooter ein Fortbewegungsmittel für eine Person und für die Nutzung von zwei Personen oftmals nicht ausgelegt ist. Ebenso empfiehlt die Polizei das Tragen eines Helms. Dieser kann einen Unfall oder Sturz zwar nicht verhindern, er kann aber die Folgen insbesondere bei Kopfverletzungen minimieren. Zusätzlich obliegen E-Scooter der Versicherungspflicht. Das Versicherungsjahr unter anderem für E-Scooter beginnt immer zum 01.03. eines jeden Jahres. Für dieses Jahr sind schwarze Versicherungskennzeichen an den Fahrzeugen anzubringen. Daher nochmals der Hinweis, den Versicherungsschutz zu verlängern oder gar neu zu beantragen. Nur so ist gewährleistet, dass bei möglichen Schäden eine Kostenübernahmen erfolgen kann.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

