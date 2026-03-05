Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Passagierin stürzt im Bus nach Bremsmanöver: Möglicher Verursacher flüchtet

Neuss (ots)

Eine 84-jährige Neusserin wurde am Mittwoch (04.03.) gegen 17:30 Uhr bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um kurz vor 17:30 Uhr war der Linienbus von der Haltestelle Landestheater in Richtung Stadthalle losgefahren. Im Bereich der Einmündung Hymgasse fuhr nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug von den Taxistellenplätzen plötzlich los und auf die Fahrbahn. Durch ein starkes Abbremsen konnte der Fahrer des Busses einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch stürzte im Businnern die Neusserin zu Boden und verletzte sich.

Das Fahrzeug entfernte sich anschließend.

Ob es sich dabei um ein Taxi handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum offenbar flüchtigen Unfallbeteiligten machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell