Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte bei Kollision mit Streifenwagen

Neuss (ots)

Bei einem Unfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Der Streifenwagen war am Freitag (06.03.) gegen 09:30 Uhr auf der Batteriestraße in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs. Ein zunächst entgegenkommender Pkw, mit einem 58-jährigen Kaarster als Fahrer, beabsichtigt sein Fahrzeug zu wenden. Offenbar erkannte er den mit Blaulicht heranfahrenden Polizeiwagen zu spät. Einen Zusammenstoß konnten die Polizeibeamten trotz eines starken Brems- und Ausweichmanövers nicht verhindern. Das Fahrzeug des Kaarsters stieß im Anschluss mit einem weiteren Pkw zusammen.

Dessen Fahrer, ein 38-Jähriger, und eine Insassin des Streifenwagens wurden verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Batteriestraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof für etwa zwei Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 in Neuss übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

