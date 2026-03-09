Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Pedelecfahrer rutscht auf Öllache aus und verletzt sich - Polizei ermittelt
Neuss (ots)
Weil ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer auf einer Öllache ausrutschte, zu Fall kam und sich verletzte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat 1 wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.
Der Neusser war am Montagmorgen (09.03.) gegen 05:00 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Geh-/ Radweg der Dyckhofstraße unterwegs. Im Bereich einer Unterführung verlor nach ersten Erkenntnissen aufgrund dort offenbar mutwillig ausgekippten Öls die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Er verletzte sich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wie das Öl in den Kurvenbereich der Unterführung gelangen konnte.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.
