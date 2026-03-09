Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche sind der Polizei im Kreisgebiet zwölf Wohnungseinbrüche bekannt geworden. Sieben Taten wurden vollendet, in fünf Fällen blieb es beim Versuch.

In Meerbusch schlugen Einbrecher an unterschiedlichen Wochentagen insgesamt sechs Mal zu. Vier Taten wurden vollendet, in zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Jeweils ein Wohnungseinbruch ereignete sich in den Städten Neuss, Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst und Korschenbroich.

Eine grafische Darstellung ist im sogenannten Einbruchsradar abrufbar. Das Einbruchsradar wird an jedem ersten Werktag der Woche im Internet (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar) und auf den Social-Media-Kanälen WhatsApp (https://www.whatsapp.com/channel/0029VaK1JM79Gv7YXH60ca1J) und Facebook (https://www.facebook.com/polizei.nrw.ne) veröffentlicht.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen können durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa an Fenstern oder Terrassentüren - helfen. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Kripo bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell