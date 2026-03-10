Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrüche in der Innenstadt - Zeuge kann Tatverdächtigen festhalten

Neuss (ots)

Einen 36 Jahre alten Mann aus Georgien haben Polizeibeamte am Dienstag (10.03.), gegen 00:40 Uhr, an der Krefelder Straße in der Innenstadt vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Autoaufbrecher soll heute im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Dem Festgenommenen wird vorgeworfen zunächst gegen kurz nach Mitternacht an der Oberstraße die Seitenscheibe an einem grauen BMW eingeschlagen zu haben. Ein Zeuge, der durch den Knall auf den Vorfall aufmerksam geworden war, schrie den Mann an, worauf der Unbekannte unverrichteter Dinge in Richtung Landestheater davonlief.

Wenig später erhielten die Beamten eine weitere Meldung. Einem Zeugen war es gelungen einen mutmaßlichen Autoaufbrecher an der Krefelder Straße festzuhalten. Der Neusser hatte den Mann zuvor an der Hafenstraße beobachtet, wie er die Seitenscheibe eines weißen VW eingeschlagen hatte und Sachen aus dem Wagen entwendete.

Dem 36-Jährigen wird aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibung auch die erste Tat zur Last gelegt. Er ist der Polizei zudem bereits wegen anderer Straftaten bekannt.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell