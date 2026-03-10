Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Neuss (ots)

Am Dienstag, 10.03.26, um 16:38 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens, dass sich an einem auf der Düsseldorfer Straße entgegenkommenden PKW kein vorderes Kennzeichen befand. Als der PKW-Fahrer die Kollegen bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug, einen Opel, stark und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Hierbei erzielte er innerorts teilweise eine Geschwindigkeit von über 80 km/h. Da er auch in den Gegenverkehr geriet, mussten andere Verkehrsteilnehmer abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Bereich der Blücherstraße kollidierte er mit einem geparkten PKW und im weiteren Verlauf mit einem Metalltor. Der 18-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Bergung wurde er einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Düsseldorf angefordert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Warum sich der Fahrzeugführer der Kontrolle entziehen wollte ist nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, welche dem PKW ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei Neuss zu melden. Kl.

