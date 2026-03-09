POL-GT: Unbekannte gehen Transporter an - Zeugenaufruf
Gütersloh (ots)
Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter gingen zwischen Freitagabend (06.03., 18.45 Uhr) und Samstagmorgen (07.03., 09.00 Uhr) mehrere Transporter an, welche vor einem Autohaus an der Horststraße geparkt standen. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Gestohlen wurde ein Radio. Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell