POL-NE: Rommerskirchen - Mazda flüchtet vor Polizeikontrolle und wirft Betäubungsmittel aus Auto

Neuss (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23:35 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife die Kontrolle eines PKW Mazda. Der 21-jährige Fahrzeugführer setzte zur Flucht an, nachdem von dem Polizeifahrzeug aus Anhaltezeichen gegeben wurden. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch Rommerskirchen. Währenddessen warf der Fahrer, wie sich später rausstellte, mehrere Päckchen mit Betäubungsmitteln aus dem Fenster. Im Bereich der Paul-Ehrlich-Straße hielt das flüchtende Fahrzeug und der Fahrzeugführer konnte kontrolliert werden. Die offenbar unter Drogeneinfluss stehende Person wurde einer Polizeiwache zugeführt. Dort wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. V.Mü

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

