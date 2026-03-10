Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher nehmen sich Bäckerei am Grenzweg vor - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine Bäckerei am Grenzweg war in der vergangenen Nacht (09.03., 18.30 Uhr - 10.03., 05.00 Uhr) das Ziel eines Einbruchs. Dort hebelten die Täter die Eingangstür der Filiale auf, um anschließend Bargeld aus dem Bereich der Verkaufstheke zu stehlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell