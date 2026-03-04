Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wohngebäudebrand in Neu Neetze - Polizei und Feuerwehr im Einsatz ++ mehr als 250.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

++ Wohngebäudebrand in Neu Neetze - Polizei und Feuerwehr im Einsatz ++ mehr als 250.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Landkreis Lüneburg - Neetze, OT. Neu Neetze

Zu einem Wohngebäudebrand in den Kiefernweg in Neu Neetze wurden Polizei und Feuerwehr in den Mittagsstunden des 04.03.26 alarmiert. Gegen 12:45 Uhr war es in dem Wohngebäude zu einem Schwelbrand gekommen. Vor Ort eintreffende Einsatzkräfte konnte nur schwer ins Gebäude eindringen, da die verschiedenen Zugangsbereiche zugestellt waren, so dass die Feuerwehr das Dach für die Löschmaßnahmen öffnen musste. Die Löschmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit mehr als 250.000 Euro. Personen kam mit jetzigem Stand nicht zu schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell