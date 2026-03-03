Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ mehrere Pkw aufgebrochen - mit Stein Scheiben eingeworfen ++ Fahrraddieb bei Tat gestört - Polizei ermittelt gegen 53-Jährigen ++ diverse Diebstähle von Geldbörsen - zwei Frauen im Verdacht ++

Lüneburg (ots)

Presse - 03.03.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - mehrere Pkw aufgebrochen - mit Stein Scheiben eingeworfen

Insgesamt vier in der Bachstraße, Georg-Böhm-Straße sowie der Marga-Jess-Straße abgestellte Pkw der Marken Opel Adam und VW Passat brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.03.26 auf. Die Täter schlugen mit einem Stein eine jeweilige Seitenscheibe ein und griffen sich aus dem Inneren eine Tasche bzw. eine Brille. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 6.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb bei Tat gestört - Polizei ermittelt gegen 53-Jährigen

Mit einem geklauten Fahrradsattel versuchte ein 53-Jähriger in den späten Abendstunden des 02.03.26 ein Am Sande abgestelltes Fahrrad Pegasus aufzubrechen. Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Streifenwagenbesatzung den Lüneburger gegen 21:30 Uhr bei frischer Tat stellen. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - Fensterscheibe beschädigt

Die Fensterscheibe eines Geschäfts in der Rosenstraße wurde im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 28.02. und 02.03.26 beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - betrunken mit Transporter unterwegs - 1,6 Promille

Einen 48 Jahre alten Fahrer eines Transporter VW Crafter kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 02.03.26 in der Hamburger Landstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Uelzen stellten die Beamten dabei gegen 19:15 Uhr einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest. Bei dem Fahrer wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutentnahme veranlasst. Parallel wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Dahlenburg - beim Abbiegen mit E-Scooter kollidiert - leichtverletzte

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Dacia und einem E-Scooter kam es in den Abendstunden des 02.03.26 An der Burg. Die 26 Jahre alte Dacia-Fahrerin hatte den 15 Jahre alten Scooter-Fahrer beim Abbiegen übersehen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.600 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 02.03.26 im Ochtmisser Kirchsteig. Dabei waren in der 30 km/h-Zone insgesamt vier Fahrer zu schnell unterwegs. Parallel ahndeten die Beamten einen Handyverstoß.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte am 25.02.2026 gegen zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr einen blauen VW Caddy in der Lappstraße. Trotz entstandenem Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entfernte sich der Verursacher unerkannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das verursachende Fahrzeug rotfarbend war. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Zernien - Verkehrsunfall auf Bundesstraße - zwei PKW beteiligt

Am 02.03.2026 gegen 11:30 Uhr fuhr ein Skoda Karoq von einer Nebenstraße nach links auf die Bundesstraße 191 bei Zernien auf. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem von rechts der Bundesstraße folgenden Opel Vectra. Durch den Zusammenstoß kam der Opel von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der gesamte Schaden wird auf mehreren Tausend Euro geschätzt. Der Opel Vectra wurde abgeschleppt.

Uelzen

Uelzen - diverse Diebstähle von Geldbörsen - zwei Frauen im Verdacht

In der Uelzener Innenstadt kam es am 02.03.2026 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr zu Diebstählen von Geldbörsen bei älteren Personen. Insgesamt drei solcher Taten wurden bei der Polizei bislang angezeigt. In allen drei Fällen wurde Seniorinnen und Senioren die Geldbörse in der Bahnhofstraße entwendet. Die Geldbörsen befanden sich in der Hosentasche oder auf einem mitgeführten Rollator. In einem Fall sind zwei junge Frauen im Verdacht, welche eine Seniorin zuvor nach Geld gefragt haben. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 02.03.2026 gegen 15:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der genaue Unfallhergang ist bislang ungeklärt. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge, ein Seat Ibiza und ein VW Golf, waren nicht mehr fahrbereit.

