Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörsen aus Umhängetaschen gestohlen - mit EC-Karte hohen Bargeldbetrag abgehoben ++ Ladendieb(e) gestellt - in Drogerie zugegriffen ++ Harvester in Brand ++ Handyverstöße geahndet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Handorf - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Morgen des 04.03.2026 gegen 07:35 Uhr kam aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW nach rechts von der Fahrbahn der Kreisstraße 46 ab und landete seitlich im Grünstreifen. Das Fahrzeug war auf dem Weg von Wittorf in Fahrtrichtung Handorf. Die 22 Jahre alte Fahrerin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden am PKW.

Lüneburg - Geldbörsen aus Umhängetaschen gestohlen - mit EC-Karte hohen Bargeldbetrag abgehoben - die Polizei mahnt

Die Geldbörsen von zwei Seniorinnen erbeutete ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 03.03.26 in der Lüneburger Innenstadt. Dabei konnte der "Langfinger" gegen 13:00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Grapengießerstraße sowie einem Bekleidungsgeschäft in der Große Bäckerstraße eine günstige Gelegenheit nutzen und griff sich aus einer Umhängetasche bzw. einer an einem Rollator befestigten Handtasche die Geldbörsen. In einem Fall wurde mit einer erbeuteten EC-Karte eine Bargeldbetrag von mehr als 2.000 Euro abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper! ... und bewahren Sie Ihre PIN nicht niemals mit der EC-Karte zusammen auf".

Lüneburg - Ladendieb(e) gestellt - in Drogerie zugegriffen - Passantin stoppt Heranwachsenden

Einen Heranwachsenden aus dem Landkreis Celle konnte ein Ladendetektiv sowie eine Passantin in den Abendstunden des 03.03.26 in der Grapengießerstraße stellen. Der 21-Jährige hatte zusammen mit einem Mittäter aus einer Auslage Parfum im Wert von mehr als 100 Euro eingesteckt und damit gegen 18:45 Uhr den Kassenbereich passiert. Der Detektiv verfolgte die jungen Männer; eine Passantin stoppte den 21-Jährigen. Er konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - VW-Bully brennt im Motorbereich - technische Ursache

Zum Brand im Motorraum eines Pkw VW Bully kam es in den Nachmittagsstunden des 03.03.26 in der Königsberger Straße. Der geparkte Bully war gegen 15:30 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Neetze - Pferdetransporter brennt - technische Ursache wahrscheinlich

Zum Brand eines gerade auf einer Pferdekoppel im Bereich eines Waldstücks in Neetze kam es in den Nachmittagsstunden des 03.03.26. Drei 43, 19 und 13 Jahre alte Personen im Transporter erlitten dabei gegen 16:10 Uhr leichte Rauchgasvergiftungen. Die beiden letzteren wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro; eine technische Ursache ist wahrscheinlich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Melbeck - betrunken in "Schlangenlinie" unterwegs - 1,8 Promille

Den Fahrer eines Lkw stoppte die alarmierte Polizei nach dem Hinweis von anderen Verkehrsteilnehmern in den späten Abendstunden des 03.03.26 auf der Bundesstraße 4 - Uelzener Straße. Ein 52 Jahre alter Fahrer aus dem Landkreis Uelzen war gegen 22:00 Uhr auf der Bundesstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in "Schlangenlinien" unterwegs. Bei der Kontrolle des Lkw-Fahrers stellten die Beamten bei Mann einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Harvester in Brand

Während Holzfällarbeiten am 03.03.2026 zwischen 16:30 und 18:45 Uhr geriet ein eingesetzter Harvester in einem Waldgebiet nahe Neu Darchau in Brand. Nachdem der Fahrer mit ersten Löschversuchen scheiterte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Harvester brannte komplett aus. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - E-Scooter Fahrer unter Einfluss und ohne Versicherungsschutz

In der Seerauer Straße kontrollierte die Polizei am Nachmittag des 03.03.2026 einen 47 Jahre alten Mann, welcher auf einem E-Scooter fuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC und mit 0,21 Promille Alkohol stand. Zusätzlich verfügte der E-Scooter über keinen Versicherungsschutz. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Suderburg - Eindringen in Schule scheitert

An insgesamt vier Fenstern und einer Tür wurde im Zeitraum vom 27.02.2026 bis zum 03.03.2026 versucht in das Gebäude einer Schule Am alten Friedhof einzudringen. Dabei wurde ein Hebelwerkzeug verwendet. Es konnte sich kein Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft werden. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Geldbörsendiebstahl Abbuchungen von Konto

Nachdem einer Seniorin am frühen Abend des 02.03.2026 in der Bahnhofstraße die Geldbörse entwendet wurde (siehe Pressemitteilung vom 03.03.2026), bemerkte sie kurze Zeit später zwei Abbuchungen von jeweils einigen Hundert Euro von ihrem Konto. Die Abbuchungen wurden in einer Bank in der Uelzener Innenstadt vorgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Diverse Sachbeschädigungen bei einem Kleingartenverein

In den vergangenen Tagen, 01.03.2026 - 03.03.2026, kam es in einem Kleingartenverein An den Zehn Eichen zu diversen Sachbeschädigungen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Zusammenhang der Taten aus. Im Verdacht stehen Jugendliche. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Handyverstöße geahndet

In der Uelzener Innenstadt wurden am Nachmittag des 03.03.2026 für rund eine Stunde Schwerpunktkontrollen mit dem Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" durchgeführt. Es wurden in der Zeit insgesamt sieben Verstöße aufgrund der Handynutzung festgestellt und geahndet.

