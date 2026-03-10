PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (09.03.) wurde die Polizei Gütersloh im Nachgang eines versuchten Raubes an der Kaiserstraße informiert und ermittelt nun nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Gegen 08.35 Uhr befand sich eine 17-jährige Jugendliche an einer Bushaltestelle vor einer Gaststätte an der Kaiserstraße, nahe dem ZOB. Den Erkenntnissen nach näherte sich ihr ein unbekannter Mann vom ZOB kommend. Unvermittelt und ohne ein Wort schlug der Mann die Jugendliche gegen den Körper und versuchte ihr den mitgeführten Rucksack zu entreißen. Die 17-Jährige machte lautstark auf sich aufmerksam und wehrte sich, so dass der Unbekannte direkt von ihr abließ. Er flüchtete anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Der Beschreibung nach war der Mann etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Zudem trug er einen Drei-Tage-Bart.

Die Polizei sucht Zeugen, die den versuchten Raub beobachten konnten oder Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

