Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Dammstraße

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - An der Dammstraße brachen unbekannte Täter am späten Samstagabend (07.03., 22.30 - 22.45 Uhr) in eine Firma ein und haben dort diverse Vollmetallwerkzeuge gestohlen. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Die Einbrecher gelangten in die Räumlichkeiten der Firma für Frästechnik. Aus der Firmenhalle wurden anschließend die Werkzeuge entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um den Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell