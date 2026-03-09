PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Varenseller Straße - 86-jähriger Radfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Einmündungsbereich der Varenseller Straße/ Kornstraße ereignete sich am Freitagnachmittag (06.03., 16.30 Uhr) ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer.

Eine 79-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem Nissan die Varenseller Straße in Richtung Wiedenbrück und beabsichtigte nach rechts in die Kornstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 86-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück den Geh- und Radweg der Varenseller Straße in entgegengesetzte Richtung und wollte die Kornstraße passieren. Bei dem anschließenden Abbiegeversuch der Nissan-Fahrerin kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 86-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Die 79-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, wurde allerdings zur ambulanten Überprüfung einer möglichen medizinischen Versorgung in ein nahes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 13:33

    POL-GT: Unfall an der Immelstraße - 16-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Samstagmittag (07.03., 12.00 Uhr) kam es auf der Immelstraße zu einem schweren Unfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 20-jährige Seat-Fahrerin eine vor ihr fahrende 16-jährige E-Scooter-Fahrerin zu überholen. Den Angabe nach scherte die E-Scooter-Fahrerin zeitgleich zum Abbiegen aus. Es kam zum ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:14

    POL-GT: Dieb auf frischer Tat gestellt

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zeugen meldeten Freitagmittag (06.03., 12.20 Uhr) einen Dieb im Bereich des Schulzentrums am Torfweg. Als die Polizei eintraf, versuchte der 15-jährige Dieb zu flüchten. Er konnte kurz darauf durch die Polizei gestellt werden. Es stellte sich heruas, dass er an einem abgestellten Kleinkraftrad ein Teil abmontiert hatte. Der 15-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Gegen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:10

    POL-GT: Brand in Mehrfamilienhaus - Experten der Polizei nehmen Ermittlungen auf

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Sonntagabend (08.03., 20.50 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Kellerbrand innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Wiesenstraße informiert. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte übernahmen umgehend die Löscharbeiten an dem Wohnhaus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gelang es den Bewohnern zum Zeitpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren