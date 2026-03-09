Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Varenseller Straße - 86-jähriger Radfahrer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Einmündungsbereich der Varenseller Straße/ Kornstraße ereignete sich am Freitagnachmittag (06.03., 16.30 Uhr) ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer.

Eine 79-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem Nissan die Varenseller Straße in Richtung Wiedenbrück und beabsichtigte nach rechts in die Kornstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 86-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück den Geh- und Radweg der Varenseller Straße in entgegengesetzte Richtung und wollte die Kornstraße passieren. Bei dem anschließenden Abbiegeversuch der Nissan-Fahrerin kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 86-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Die 79-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, wurde allerdings zur ambulanten Überprüfung einer möglichen medizinischen Versorgung in ein nahes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 9000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell