POL-GT: Unfall auf der Varenseller Straße - 86-jähriger Radfahrer verletzt
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Einmündungsbereich der Varenseller Straße/ Kornstraße ereignete sich am Freitagnachmittag (06.03., 16.30 Uhr) ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer.
Eine 79-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem Nissan die Varenseller Straße in Richtung Wiedenbrück und beabsichtigte nach rechts in die Kornstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 86-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück den Geh- und Radweg der Varenseller Straße in entgegengesetzte Richtung und wollte die Kornstraße passieren. Bei dem anschließenden Abbiegeversuch der Nissan-Fahrerin kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt.
Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den 86-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Die 79-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, wurde allerdings zur ambulanten Überprüfung einer möglichen medizinischen Versorgung in ein nahes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 9000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell