POL-GT: Unfall an der Immelstraße - 16-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Samstagmittag (07.03., 12.00 Uhr) kam es auf der Immelstraße zu einem schweren Unfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 20-jährige Seat-Fahrerin eine vor ihr fahrende 16-jährige E-Scooter-Fahrerin zu überholen. Den Angabe nach scherte die E-Scooter-Fahrerin zeitgleich zum Abbiegen aus. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Gütersloherinnen befuhren zuvor die Immelstraße in Richtung Spexarder Straße.
Die 16-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Albrechtswegs.
Die E-Scooter-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.
