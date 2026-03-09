PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Erst Transporter gestohlen und dann Firmeneinbruch

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Borgholzhausen (MK) - In der Zeit von Freitag auf Samstag (06.03., 16.00 Uhr - 07.03., 09.00 Uhr) haben unbekannte Täter zunächst im Gütersloher Ortsteil Friedrichsdorf einen Transporter gestohlen, um damit später im nördlichen Kreisgebiet in eine Firma einzubrechen.

Am Samstagmorgen meldeten Zeugen einen Firmeneinbruch am Holzweg im Borgholzhausener Ortsteil Westbarthausen. Ungewöhnlich daran war, dass in der Firmenhalle ein Transporter einer Firma aus Friedrichsdorf zurückgelassen wurde. Ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten zufolge, verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in die Westbarthausener Firma. Anschließend öffneten sie das Rolltor zur Halle und fuhren mit dem gestohlenen Fiat Ducato hinein. Zu möglichem Diebesgut am Holzweg konnten Verantwortliche derzeitig keine Angaben machen.

Der gestohlene Transporter wurde zuvor am Forellenweg in Friedrichsdorf entwendet. Dort wurde das Fahrzeug zuvor an der Straße abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben machen sowohl zu dem Fahrzeugdiebstahl am Forellenweg, als auch zu dem Einbruch in die Firma am Holzweg? Wer kann Hinweise geben oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

