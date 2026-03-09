Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zeugen meldeten Freitagmittag (06.03., 12.20 Uhr) einen Dieb im Bereich des Schulzentrums am Torfweg. Als die Polizei eintraf, versuchte der 15-jährige Dieb zu flüchten. Er konnte kurz darauf durch die Polizei gestellt werden. Es stellte sich heruas, dass er an einem abgestellten Kleinkraftrad ein Teil abmontiert hatte. Der 15-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob noch weitere Taten auf das Konto des Jugendlichen gehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

