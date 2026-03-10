PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Diverse Werkzeuge aus Firma gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich im Tatzeitraum von Samstag bis Montag (07.03. - 09.03.) am Berensweg gewaltsam Zutritt in eine Firma für Werkzeugbau verschafft und diverse Werkzeuge gestohlen. Durch eine aufgehebelte Außentür auf der rückwärtigen Gebäudeseite gelangten die Einbrecher in die Produktionshalle und erlangten dort das Diebesgut. Über ein hinter der Firma gelegenes Ackerfeld transportierten die Täter anschließend ihre Beute ab.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen am vergangenen Wochenende? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

