Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach Verkehrsunfall an der Verler Straße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagnachmittag (05.03., 17.30 Uhr) kam es an der Verler Straße in Höhe des Osthuswegs zu einem Unfall zwischen einer 55-Jähirgen Fahrradfahrerin und einem Kind oder Jugendlichen auf einem Fahrrad. Beide stießen zusammen. Die 55-jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach einer kurzen Unterhaltung verließen beide den Unfallort. Der Junge konnte im Nachgang nicht durch die Gütersloherin erreicht werden. Er war ca. 150 cm groß und hatte rote, lockige Haare und war ca. 14 Jahre alt.

Die Polizei hat einen Unfall dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Fahrradfahrer machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell