POL-GT: Einbrecher gelangen in Grundschule am Pavenstädter Weg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter drangen von Montag auf Dienstag (09.03., 19.00 Uhr - 10.03., 06.30 Uhr) in die Grundschule am Pavenstädter Weg ein und öffneten anschließend gewaltsam mehrere Büro- und Klassentüren, auf der Suche nach Wertgegenständen. Zuvor hebelten die Täter ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf. Zu möglichem Diebesgut konnten am Morgen noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um den Tatzeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

