PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeuge und Metalle an der Chromstraße gestohlen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Nachdem Einbrecher am vergangenen Wochenende (06.03. - 09.03.) ein Fenster aufgehebelt hatten, drangen sie in eine Produktionshalle zweier Firmen an der Chromstraße ein. Der Tatort liegt zwischen der Stahlstraße und dem Westfalenweg. Die Täter entwendeten anschließend Hartmetalle sowie Werkzeuge aus dem Gebäude, dass sich beide Firmen teilen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen am vergangenen Wochenende? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:25

    POL-GT: Polizei ermittelt nach versuchtem Raub

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (09.03.) wurde die Polizei Gütersloh im Nachgang eines versuchten Raubes an der Kaiserstraße informiert und ermittelt nun nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Gegen 08.35 Uhr befand sich eine 17-jährige Jugendliche an einer Bushaltestelle vor einer Gaststätte an der Kaiserstraße, nahe dem ZOB. Den Erkenntnissen nach näherte sich ihr ein unbekannter ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:05

    POL-GT: Einbrecher gelangen in Grundschule am Pavenstädter Weg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter drangen von Montag auf Dienstag (09.03., 19.00 Uhr - 10.03., 06.30 Uhr) in die Grundschule am Pavenstädter Weg ein und öffneten anschließend gewaltsam mehrere Büro- und Klassentüren, auf der Suche nach Wertgegenständen. Zuvor hebelten die Täter ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf. Zu möglichem Diebesgut konnten am Morgen noch keine ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:50

    POL-GT: Firmeneinbruch an der Dammstraße

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) (MK) - An der Dammstraße brachen unbekannte Täter am späten Samstagabend (07.03., 22.30 - 22.45 Uhr) in eine Firma ein und haben dort diverse Vollmetallwerkzeuge gestohlen. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Die Einbrecher gelangten in die Räumlichkeiten der Firma für Frästechnik. Aus der Firmenhalle wurden anschließend die Werkzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren