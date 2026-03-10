Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeuge und Metalle an der Chromstraße gestohlen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Nachdem Einbrecher am vergangenen Wochenende (06.03. - 09.03.) ein Fenster aufgehebelt hatten, drangen sie in eine Produktionshalle zweier Firmen an der Chromstraße ein. Der Tatort liegt zwischen der Stahlstraße und dem Westfalenweg. Die Täter entwendeten anschließend Hartmetalle sowie Werkzeuge aus dem Gebäude, dass sich beide Firmen teilen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen am vergangenen Wochenende? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell