PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzter Mann gefunden: Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Zeugen haben am Mittwochabend (11.03.) gegen 21:00 Uhr auf der Straße Am Ständehaus eine verletzte Person aufgefunden und Rettungsdienst und Polizei verständigt. Der 32-jähriger Grevenbroicher führte ein Fahrrad mit sich und wies Verletzungen am Kopf auf. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann eine Verletzung am Kopf hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann gegen 20:45 Uhr auf der Kölner Straße an einer dortigen Lokalität gewesen sein und von dort seinen Heimweg angetreten haben. Ob er auf dem Weg an einem Verkehrsunfall beteiligt war oder Opfer einer Straftat wurde ist zurzeit nicht zweifelsfrei geklärt. Daher suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Grevenbroich Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfall, Sturzgeschehen oder sonstigem Vorfall geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14011)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:08

    POL-NE: Aufmerksamkeit rettet vermutlich Menschenleben - Ermittler prüfen Hintergründe

    Meerbusch (ots) - Nur weil Angestellte eines Hotels am Dienstag (10.03.), gegen 00:40 Uhr, die Rufe einer 42 Jahre alten Frau hörten und den Notruf wählten, konnte die Meerbuscherin aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet werden. Einsatzkräfte der Polizei entdeckten die unterkühlte Frau in der Nähe der Niederdonker Straße im Uferbereich des Stinkesbachs und ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 19:42

    POL-NE: Rommerskirchen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Neuss (ots) - Am Dienstag, 10.03.2026, um 16:49 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße in Richtung Stommeln unmittelbar hinter dem Ortsausgang Rommerskirchen. Ein verunfallter PKW stand im Graben unmittelbar an einem Baum. die alleine im Fahrzeug befindliche Fahrerin, eine 35-jährige Rommerskichnerin, wurde schwer verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren