Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzter Mann gefunden: Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Zeugen haben am Mittwochabend (11.03.) gegen 21:00 Uhr auf der Straße Am Ständehaus eine verletzte Person aufgefunden und Rettungsdienst und Polizei verständigt. Der 32-jähriger Grevenbroicher führte ein Fahrrad mit sich und wies Verletzungen am Kopf auf. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann eine Verletzung am Kopf hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann gegen 20:45 Uhr auf der Kölner Straße an einer dortigen Lokalität gewesen sein und von dort seinen Heimweg angetreten haben. Ob er auf dem Weg an einem Verkehrsunfall beteiligt war oder Opfer einer Straftat wurde ist zurzeit nicht zweifelsfrei geklärt. Daher suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Grevenbroich Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfall, Sturzgeschehen oder sonstigem Vorfall geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14011)

