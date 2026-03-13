Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kontrolle durch falschen Polizisten

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (12.03.) stand ein 40-jähriger Ungar mit seinem Transporter auf einem Parkplatz der Autobahnraststätte Nievenheim Ost. Gegen 13 Uhr steigt ein unbekannter Mann aus einem silberner VW Kombi, tritt an das Fenster des Transporters und spricht den Mann an.

Nach ersten Erkenntnissen gab sich der Unbekannte als falscher Polizist aus und beabsichtigte den 40-Jährigen zu kontrollieren. Der Tatverdächtige erkundigte sich während der vermeintlichen Kontrolle nach Bargeld. Nachdem das Geld ausgehändigt wurde, rannte der Unbekannte zum Pkw zurück und stieg ein. Der 40-Jährige versuchte noch das Fahrzeug zu stoppen und hielt dabei den Heckscheibenwischer fest. Währenddessen riss die Heckscheibe am flüchtigen Fahrzeug und der Mann verletzte sich leicht am Arm.

Der vermeintliche Polizist sei circa 30 Jahre alt, habe eine schlanke Statur und sei circa 185 Zentimeter groß. Er habe braune Haare, trug eine Sonnenbrille sowie eine dunkle Kappe und hatte einen blauen Pullover sowie eine dunkel blaue Weste an. Der VW Kombi wurde von einer weiteren unbekannten Person geführt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden deshalb gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell