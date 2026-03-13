Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sondereinsatz sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr

Neuss (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss hat im Zusammenhang mit der Roadpol-Woche "Seatbelt" am Mittwoch (11.03.) gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention Kontrollen durchgeführt.

Dazu wurde am Vormittag im Rahmen eines Sondereinsatzes in Neuss an der Kreuzung Hammer Landstraße / Batteriestraße eine stationäre Kontrollstation eingerichtet. Am Nachmittag fanden ebenfalls mobile Kontrollen statt.

An der Kontrollstelle kamen auch die #LEBEN-Buchstaben zur Anwendung. Dieser Schriftzug soll die Autofahrenden auf die Verantwortung hinweisen, die jeder Verkehrsteilnehmer trägt, und die schweren Folgen, die ein Unfall haben kann, ins Gedächtnis rufen.

Es konnten während der Kontrollen 39 Verstöße festgestellt werden, davon waren sechs Gurtverstöße. Zeitgleich fanden Geschwindigkeitsmessungen statt. Dabei wurden 129 Verstöße festgestellt.

Laut UDV (Unfallforschung der Versicherer) könnten im Jahr bundesweit 200 Verkehrstote und 1500 Schwerverletzte vermieden werden, wären diese Personen richtig gesichert gewesen.

Fahren Sie stets umsichtig und den Umständen entsprechend angepasst. Halten Sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen und legen Sie vor jeder Fahrt den Gurt an. Ein Gurt und eine angepasste Geschwindigkeit können Leben retten! (-14012)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell