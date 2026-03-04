PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täglicher Cannabiseinfluss führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.04.2026 um 19:35 Uhr konnte ein 48-jähriger Neustadter mit einem Fiat in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Neustadter räumte hierzu ein, dass er täglich Cannabis konsumieren würde. Ein Vortest reagierte letztlich auch positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem 48-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 21:09

    POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.03.2026 um 17:45 Uhr konnte in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. ein 47-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Gefährt an eine Bekannte Übergeben. Nun kommt auf diesen ein ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:50

    POL-PDNW: Polizeieinsatz im Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen. Der Bereich um das Gymnasium ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
