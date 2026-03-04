Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täglicher Cannabiseinfluss führt zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.04.2026 um 19:35 Uhr konnte ein 48-jähriger Neustadter mit einem Fiat in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Neustadter räumte hierzu ein, dass er täglich Cannabis konsumieren würde. Ein Vortest reagierte letztlich auch positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem 48-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben wurde. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

