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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss kam es in der vergangenen Woche zu sieben Wohnungseinbrüchen bzw. Wohnungseinbruchsversuchen. Es wurden fünf vollendete Taten registriert sowie zwei Einbruchsversuche.

In Neuss schlugen Einbrecher insgesamt vier Mal zu. Davon blieb eine Tat im Versuchsstadium stecken.

Jeweils ein Wohnungseinbruch ereignete sich in Dormagen und Grevenbroich.

In Meerbusch kam es zu einem Einbruchsversuch.

Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen können durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa an Fenstern oder Terrassentüren - helfen. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Kripo bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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