Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Dormagen (ots)

Nach einem Unfall mit einem Radfahrer soll eine Autofahrerin am Mittwochvormittag (11.03.), gegen 10:30 Uhr, den Unfallort an der Castellstraße verlassen, ohne sich um den von ihr angefahrenen Mann zu kümmern. So schilderte es der schwer verletzte 32-Jährige aus Dormagen bei der Polizei.

Der Radfahrer war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf der Castellstraße in Richtung Römerstraße unterwegs, als die Fahrerin eines Hyundai i20 aus dem Parkhaus Rathausgalerie ausfuhr und den Radfahrer ungebremst auf die Motorhaube auflud. Der Dormagener rutschte anschließend von der Motorhaube und fiel zu Boden.

Die Frau stieg zunächst aus und gab an, ihren Wagen auf die Seite fahren zu wollen. Anschließend stieg sie wieder ein und fuhr davon.

Ermittler suchen nun die Fahrerin des Hyundai i20. Die Frau mit roten Haaren soll circa 40 bis 50 Jahre alt und 150 bis 160 Zentimeter groß sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell