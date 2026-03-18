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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Neuss (ots)

Am Dienstag, 17. März, ist es gegen 13:50 Uhr an der Kreuzung Taxusweg und Zedernweg in Neuss-Norf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein 14-jähriger Neusser mit seinem E-Scooter den Zedernweg befahren. Beim Rechtsabbiegen in den Taxusweg kam ihm ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen. Es kam demnach zum Kontakt zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der Jugendliche zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Radfahrer - ein Mann mit dunkler Bekleidung und einem blauen Rucksack auf dem Rücken - setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Das Verkehrskommissariat 1 ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem erinnert die Polizei daran, dass alle Unfallteilnehmer verpflichtet sind, sich zu Erkenne zu geben und zur Klärung des Sachverhalts beizutragen. Gerade bei Personenschaden soll auf jeden Fall die Polizei hinzugezogen werden. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - landläufig Fahrerflucht genannt - kann eine Geldstrafe oder sogar den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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