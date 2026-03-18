Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Unbekannte attackieren Heranwachsenden
Neuss (ots)
Am Montagabend (16.03.), kam es in der Zeit von 18:20 bis 20:20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nähe einer Kleingartenanlage an der Kreuzung Meertal / Gnadentaler Weg im Augustinusviertel.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen acht etwa gleichaltrige Personen auf einen Heranwachsenden losgegangen sein. Die Gruppe soll den Neusser vom Fahrrad gestoßen und etwa zwei Stunden wiederholt attackiert und am Gehen gehindert haben.
Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach seinen Angaben sollen in den zwei Stunden Passanten vorbeigekommen sein, auf deren Mithilfe bei der Klärung der Tat nun die Ermittler hoffen. Sie prüfen auch, ob die Attacke auf vorhergehende wechselseitige Beleidigungen im Internet zurückzuführen ist.
Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)
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