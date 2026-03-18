Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrecher gefasst - Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 10. März, ist es der Polizei mit Hilfe aufmerksamer Zeugen gelungen, einen mutmaßlichen Autoaufbrecher in der Neusser Innenstadt festzunehmen. Über den Einsatz berichteten wir per Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6232799).

Im Rahmen der Ermittlungen ist die Polizei auf weitere Gegenstände gestoßen, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut von früheren Straftaten handeln könnte. Es wurden unter anderem eine beige Sonnenbrille, eine grauen Damen-Daunenjacke sowie eine schwarze Ledertasche mit diversen Schlüsseln sichergestellt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 sind aktuell auf der Suche nach den möglichen Eigentümern der besagten Gegenstände. Die Besitzer oder Personen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell