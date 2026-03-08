Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz

Bosen (ots)

Am 08.03.2026; gegen 14:10 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei über eine männliche Person ein, die ohne Oberbekleidung mit zwei Messern in der Hand auf der Fahrbahn in 66625 Nohfelden Ortslage Bosen laufen würde. Bei dem Mann handelte es um einen 55-jährigen Mann aus der Gemeinde Nohfelden in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Als die Polizei vor Ort war, kam er der Aufforderung die Waffen fallen zu lassen nicht nach, sodass letztlich der polizeiliche Taser zum Einsatz kam, welcher seine Wirkung entfaltete. Der Mann wurde mittels Rettungswagen in einem umliegenden Krankenhaus untergebracht und versorgt. Es kamen weder Einsatzkräfte zu schaden noch wurden unbeteiligte Passanten verletzt oder bedroht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell