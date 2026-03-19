PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Explosion in städtischer Unterkunft - Keine Verletzten

Meerbusch (ots)

Am späten Mittwochabend (18.03.), gegen 22:30 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer städtischen Unterkunft an der Strümper Straße in Osterath aus. Über Notruf war eine Explosion in dem Gebäude gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich ein umfangreiches Schadensbild. Unter anderem befanden sich die Haustür, Glassplitter, Dachziegel und die Briefkastenanlage in einem Trümmerfeld vor dem Haus. In dem Haus selbst waren durch die Explosion Wohnungstüren nach innen aufgedrückt worden, zudem waren in mehreren Wohnungen Fenster geborsten.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich die Explosion in einer Erdgeschosswohnung. In der Wohnung selbst wurden durch die Explosion Zimmertüren und Fenster zerstört. Ein Kleinbrand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Personen kamen bei dem Ereignis glücklicherweise nicht zu Schaden. Die anwesenden Bewohner hatten das Haus selbstständig verlassen können und wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Meerbusch in einer anderen Unterkunft untergebracht. Zwei vor dem Haus parkende Wagen und die Fassade eines gegenüberliegenden Hauses wurden leicht beschädigt.

Der Sachschaden dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

Während des Einsatzes wurde die Strümper Straße zwischen der U-Bahnhaltestelle Hoterheide und dem Klaverdonksweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein 35 Jahre alter Bewohner des Hauses wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er hatte zuvor die Arbeit der Einsatzkräfte gestört und war einem Platzverweis nicht nachgekommen.

Am Donnerstagvormittag (19.03.) haben Experten des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen und der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein pyrotechnischer Gegenstand in der linksseitig gelegenen Erdgeschosswohnung explodiert. Zur genauen Art des Gegenstandes, zu den Hintergründen und dem oder den Verursachern liegen noch keine Erkenntnisse vor.

In der betroffenen Wohnung hatten die Einsatzkräfte am gestrigen Abend und am heutigen Vormittag keine Personen angetroffen. Auch die beiden Bewohnerinnen konnten von den Ermittlern bislang nicht befragt werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 13:23

    POL-NE: Neusser von Jugendlichen angegriffen

    Neuss (ots) - Ein 38-Jähriger aus Neuss ist Dienstag, 17. März, gegen 12:30 von zwei jugendlichen Personen angegriffen worden. Die Tat ereignete sich an der Kreuzung Isselstraße und Mainstraße im Neusser Stadtteil Norf. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der 38-Jähre mit seinem Pkw über eine grüne Ampel fahren. Zeitgleich überquerten drei Jugendliche - zwei Jungen und ein Mädchen - die Fahrbahn. Aus der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:07

    POL-NE: Radfahrer stoßen zusammen

    Meerbusch (ots) - Am Mittwoch (18.03.), gegen 15:50 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Niederlörick kommend den Apelter Weg in Meerbusch und beabsichtigte dortige Fußgänger zu überholen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen 56-jährigen Fahrradfahrer, welcher ihm entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide Radfahrer stürzten. Der 42-jährige Düsseldorfer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Der 56-jährige ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 09:28

    POL-NE: Zeugen gesucht

    Korschenbroich (ots) - Am Mittwoch (18.03.), gegen 13 Uhr, befuhr nach ersten Erkenntnissen ein Fahrzeug die Hauptstraße in Korschenbroich und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Zwei Zeugen sprachen den Fahrzeugführer des beschädigten Pkws an und berichteten von einem Mann, welcher nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug ausstieg, sich den geparkten Pkw ansah, den abgefallenen Spiegel befestigte und seine Fahrt fortsetze. Das Verkehrskommissariat 1 hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren